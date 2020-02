Bu insanlar saatlarla çılpaq durub,ibadət edirlər - FOTOLAR

Hal hazırda dünyada 2020-ci il olsa da ,yenə də texnologiyadan və demək olar ki, dünyanın bütün nemətlərindən uzaq insanlar var.

Metbuat.az türk mediasına əsasən xəbər verir ki,Hindistan və Nepalda yaşayan Sadhular yoqa etməklə həyatlarını dünya nemətlərindən, ailələrindən və intim həyatından uzaqlaşdırırlar.Sadhular illərlə eyni cür oturub, məbədlərdə, meşələrdə, mağaralarda yaşaya bilərlər.

Onlar bütün gün Allaha çatmaq və bədənlərini və ağıllarını təmizləmək üçün ibadət edirlər. Çox paltar geymirlər, bəziləri hətta çılpaq yaşayırlar.

Heç vaxt ət yemirlər və bədənlərini çətin bir ibadətə həsr edirlər. Onlardan hətta tək ayaq üstündə durub saatlarla hərəkətsiz qalıb bədənini ibadətə həsr edənlər də var.



Hindistanda təxminən 4-5 milyon sadhu yaşayır. Sadhular özlərini dilənçi kimi aparsalar da əsla pul dilənməzlər.Amma Hindistanda onlar kimi görünüb dilənənlər də az deyil.

