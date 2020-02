Dünyanı dəhşətə gətirən ölümcül koronavirusla bağlı növbəti ürəksızladan görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə virusa yoluxmuş ananın öz övladını qucaqlaya bilməməsi öz əksini tapıb.

Çinin Henan əyalətində baş verən olayda övlad anasına yemək gətirsə də, virusa yoluxmaq riski olduğu üçün ona yaxınlaşa bilməyib.

Qeyd edək ki, Çində "nCoV" virusundan əziyyət çəkənlərin sayı 25 minə, virusdan ölənlərin sayı isə 491 nəfərə çatıb.(bakuws)

