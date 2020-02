46 saylı Şirvan Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Camalov Rəşad Yavər oğlunun namizədliyi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilib. İclasda bildirilib ki, Rəşad Camalovun ikili vətəndaşlığı var. Bu səbəbdən onun namizədliyinin ləğv edilməsi barədə qərar verilib.

Qeyd edək ki, Rəşad Camalov Azərbaycanın sabiq Müdafiə Sənayesi naziri Yavər Camalovun oğludur.

