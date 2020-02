Türkiyədə faciə: Xilasedicilər də qar uçqununun altında qaldı: 28 ölü var

Vanda qar uçqunu nəticəsində 8 jandarma, 3 mühafizə işçisi, 3 yanğınsöndürən və 9 sivil şəxs ölüb.

Metbuat.az "Haberler.com"a istinadən xəbər verir ki, üzərinə qar uçqunu düşən avtobusda qalanları xilas etməyə gedən şəxslər də düşən ikinci uçqunun altında qalıblar. Eyni zamanda qar uçqunu altında olan 10-15 nəfərin xilas edilməsi işləri davam etdirilir.

Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bir təyyarənin və 75 nəfərlik heyətin xilasetmə işlərinə dəstək üçün göndərildiyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, dünən Van-Baxçasaray yolunun 33-cü kilometrliyində avtobus qar uçqunu altında qalmışdı. İlk uçqun zamanı 7 nəfər xilas edilmiş, 5 nəfər həyatını itirmişdi.

Türkiyədə son 130 ildə qar uçqunlarında ölənlərin sayı 417 olub, 412 nəfər isə yaralanıb. Bu müddətdə ölkədə 227 uçqun olduğu bildirilir.

