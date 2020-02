“Yolda mənimçün maşın saxlayırlar, öpücük göndərirəm” - Şəbnəm Tovuzlu / VİDEO

Şəbnəm Tovuzlu burnu havada olan həmkarlarına ismarıc göndərib:

Metbuat.az xəbər verir ki,sənətçi eqositliyi, yekəxanalığı sevmədiyini dilə gətirib.

"Əsl sənətini sevən, xalqı düşünən sənətçi, heç vaxt xalqa qarşı burnunu dik qaldırmaz. Mən bunu belə bilib, belə görmüşəm. Ona görə də bəzilərinin hərəkətlərini heç sevmirəm”.

Müğənni əsl ulduz olmağın sirlərindən də danışıb:

“Əsl ulduzluq odur ki, sadə olasan. Sadə insanlara, səni sevənlərə sevgini göstərəsən. Tanımadığım insanlar mənə yazırlar ki, filan geyiminizi çox bəyəndim və s. Hətta bu yaxında bir qız yazıb ki, filan vaxtı mənim doğum günümdür, sizin filan geyimizi çox sevirəm, əgər geyinmirsizə mənə hədiyyə etsəz xoş olardı, doğum günümdə geyinim. Tez mesaj bölməsinə yazdım ki, əlbəttə, o nə deməkdir. Hətta 1 geyim yox, 3 geyim göndərdim ona. Bədən ölçüləri mənim kimi, 42, 40 geyinirdi. Qız necə sevinirdi. Mağazalara, butiklərə qonorar qarşılığında çəkilişə gedirəm. Axşamdan paylaşıram ki, filan mağazada olacam əzizlərim, buyurub gələ bilərsiz və onlar gəlirlər. Elə olur ki, öz büdcəmdən onlara hədiyyələr alıb verirəm. İnanın ki, maşınla gedəndə işıqforda dayanıram. Digər avtomobil saxlayır, pəncərəni aşağı salıb, mənim mahnıma yüksək səs verib özünü göstərir. Mən çevrilib, ən azından təşəkkür edirəm. Tıxacda balaca uşaqlar məni görəndə telefonu çıxarıb çəkirlər, mən onlara öpücük göndərirəm”.

