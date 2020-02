Müğənni Afaq Aslan yenidən fotokamera önünə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı yeni şəkillər çəkdirib. O, hər zamankı kimi açıq-saçıq geyimdə pozlar verib.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.