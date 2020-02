Bir zamanlar AzTv-dəki aparıcılığı ilə məşhurluq qazanan Ceyran Rəhimova üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım aparıcı, əməkdar artist uzun illərdir efirlərdən uzaq düşən Ceyran Rəhimova ilə birgə çəkdirdiyi fotosunu paylaşıb.

Xanım sənətçi paylaşımına "Etibarlı və dəyərli, illərin dostu, bacım Ceyranla birgə" şərhini yazıb.

(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.