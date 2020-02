Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "Twitter" hesabında yazıb.

M.Çavuşoğlu Türk Şurasına üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin Bakıda keçiriləcək növbədənkənar toplantısında iştirak edəcək.

