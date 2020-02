Türkiyədə sərnişin təyyarəsi qəzaya uğradı - SON DƏQİQƏ

İstanbuldakı Səbihə Göyçən hava limanında sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DHA agentliyi məlumat yayıb. İlkin məlumatlara görə, İzmir-İstanbul marşrutu üzrə hərəkət edən layner eniş zamanı zolağdan çıxaraq iki yerə parçalanıb. Ardınca təyyarədə güclü yanğın baş verib. Hadisə zamanı göyərtədə 177 sərnişin olub.

Tələfat barədə məlumat yoxdur. 52 nəfər xəsarət alıb. Qəza səbəbiylə hava limanındakı bütün səfərlər dayandırılıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar / Metbuat.az

