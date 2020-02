Putindən ŞOK QƏRAR: Hamısının bağlanmasına GÖSTƏRİŞ VERDİ

Rusiyada bəzi apteklərin koronavirusla mübarizədə istifadə olunan dərman və nəfəsliklərin qiymətinin aşırı dərəcədə artırması Nazirlər Kabinetinin toplantısında gündəmə gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, prezident Vladimir Putin bildirib ki, vəziyyətdən istifadə edərək qazanc əldə etmək istəyən apteklər bağlanmalı, onların lisenziyaları ləğv edilməlidir:

“Həmin apteklərin lisenziyaları ləğv edilməlidir. Bu qədər! Haqsız yerə qazanc əldə etməyi ağıllarına qoyublar. Bu apteklər müəyyən edilməli və onlara elə cəza verilməlidir ki, başqaları bir daha belə addım atmağa cəsarət etməsinlər”.

Putin bildirib ki, səhiyyə firmalarının sayı çox olduğuna görə bir neçə aptekin və dərman şirkətinin bağlanması ciddi fəsad törətməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.