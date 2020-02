Günün ulduz falı - 6 FEVRAL

Qoç - Baş verənlərə rəğmən bədbin olmayın, ruhdan düşməyin. Kiçik qələbələrə sevinməyi bacarın. Alış-veriş, anlaşma, sövdələşmə, müqavilələr üçün əlverişli zamandır. Gəlir istisna deyil. Axşam saatlarını istirahətə həsr edin.

Buğa - Uğursuz, əlverişli olmayan gündür. Qüvvələrinizi olduğundan az saymayın. Bədxah və düşmənləriniz hesab etdiyiniz qədər qüdrətli deyillər. Münaqişələrdən yayının. Uğur qazanacağınıza şübhəniz olmasa da, kəskin rəqabət mübarizəsinə rəvac verməyin. Peşəkar fəaliyyət prosesində yaranan problemlər və çətinliklər ilk baxışda göründüyü qədər ciddi deyil.

Çətinliklərdən qorxmasanız, uğur əldə edəcəksiniz.

Əkizlər - Günün ilk yarısı çətin, mürəkkəb, laübəlidir. Problemlərin sayı artacaq. Səfər, səyahət və alış-veriş üçün münasib gün deyil. Maraqlandığınız işlə məşğul olun. Emosional durumunuzu kontrolda saxlayın.

Xərçəng - Problemlərinizi inandığınız insanlarla müzakirə edin. Səhhətinizə fikir verin. Müvəqqəti halsızlıq, soyuqdəymə və ya zökəm ehtimalı var. Fiziki işlər ağır olmamalıdır. Özünüzü çox yormayın.

Şir - Dostlar və həmfikirlərlə ünsiyyət, dəstəyini almaq istədiyiniz insanlarla görüş üçün gün münasibdir. İşgüzar danışıqlar yaxşı nəticə verəcək. Əyləncə isə ümidləri doğrultmayacaq.

Qız - Qarışıq və mürəkkəb gündür. Mühüm işləri bir qədər təxirə salın. Səbrli və soyuqqanlı olun. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq asan olmayacaq. Adi vaxtlarla müqayisədə münaqişə yaranması ehtimalı yüksəkdir. Ən kiçik məsələlərdə inadkarlıq etməyin, güzəştlərə getməyi bacarın. Mövqeyinizdən fərqli fikir eşidəndə aqressiv reaksiya verməyin.

Tərəzi - Tərəfdaşla işgüzar danışıqlar üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısında ağır işin öhdəsindən gəlmək üçün etibar etdiyiniz insandan yardım istəyə bilərsiniz. Ev və ya ofis üçün mürəkkəb texnika almaq olar. İşgüzar səfər yaxşı nəticə verəcək. Əyləncə isə gözlədiyiniz təəssüratı yaratmayacaq.

Əqrəb - Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlər gərginləşə bilər. İndiyədək əla münasibətlərdə olduğunuz insanlarla belə, dil tapmaq çətinləşir. Başqalarına sinirlənirsiniz. Lakin özünüzün də səhvlərə yol verdiyinizi etiraf etmək istəmirsiniz. İnformasiya axınında özünüzü itirməyin. Aldığınız məlumatlar arasında səhih və yalan olanları müəyyənləşdirin. Yaşlı qohumların məsləhətləri sizə yardım edə bilər.

Oxatan - Həddən ziyadə ehtiyatlı olun. Sayıq, sərrast davranın. Macəra vəd edən olaylar təhlükəli ola bilər. Özünüzə əlavə problemlər yaratmayın. Hadisələrin sizə əlverişli olmayan məcrada inkişafı üçün "təkan"lardan qorunun.

Oğlaq - Birgə işgüzar maraqlarınızın olduğu insanlarla görüş üçün əlverişli zamandır. Peşəkar və ya kommersiya fəaliyyətini müzakirə etmək olar. Dostlarla təmaslar və ya romantik münasibətlərin perspektivi yoxdur. Rəğbət bəslədiyiniz insanlarla belə, dil tapmaq çətinləşir.

Günün ikinci yarısında maliyyə məsələləri, ailə büdcəsi ilə bağlı problemləri həll etməyin. Mebel, məişət texnikası almaq, səfər planlaşdırmaq üçün əlverişli zaman deyil.

Dolça - Əlverişli gün deyil. Emosional fon mürəkkəbdir. Qıcıqlı, hirsli, emosional olmayın. Hisslərin təsiri altına düşərək sonradan peşman olacağınız addım atmayın. Maliyyə məsələlərinin həlli, hətta planlaşdırılmış alış-veriş üçün uğurlu zaman sayılmaz. Əvvəlcədən hazırlanmış plana riayət etmək çətindir. İmprovizələr sizi sinirləndirə bilər.



Balıqlar - İntuisiyanız çox güclüdür. Məhz onun sayəsində dürüst qərarlar qəbul edin. Yolunuzdan sapmayın, məqsədə doğru qətiyyətlə irəliləyin. Əməl və qərarlarınız yaxın ətrafınızdakı insanlara ekstravaqant, qəribə, orijinal təsir bağışlasa da, istiqaməti dəyişməyin.//Milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.