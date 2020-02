Bəşər Əsəd rejiminə məxsus qüvvələr İdlib vilayətinin Sərakib şəhərinə nəzarəti tam şəkildə bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb.

“Sərakib Suriya ordusunun tam nəzarətindədir və Türkiyənin 3 müşahidə məntəqəsi mühasirəyə alınıb”, - deyə məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, bundan öncə Suriya ordusu Sərakib və Ariha şəhərlərini bir-birilə əlaqələndirən M4 magistralına nəzarəti ələ keçirmişdi.

