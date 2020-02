İspaniya kubokunun finalları bu stadionda - 4 il dalbadal

İspaniya Kubokunun final oyunun keçiriləcəyi stadion açıqlanıb.

Metbuat.az İspaniya Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, matç Sevilya şəhərindəki Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma aprelin 18-də baş tutacaq.

Stadion bundan əlavə növbəti 3 final matçına da ev sahibliyi edəcək.

Qeyd edək ki, İspaniya Kubokunun 1/4 finalında "Qranada" "Valensiya"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib və yarımfinala yüksəlib. Digər görüşlərdə isə "Mirandes" "Vilyareal"la, "Real" "Real Sosyedad"la, "Barselona" isə "Atketik"lə qarşılaşacaq. / Qol.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.