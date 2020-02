İstanbulda Sabiha Gökçen Hava limanında təyyarənin zolaqdan çıxması ilə meydana gələn qəzada 179 nəfər yaralanıb, 3 nəfər isə ölüb.

Metbuat.az "Haberler.com"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib. O bildirib ki, yaralılardan heç birinin vəziyyəti ağır deyil. Təyyarənin pilotları isə ağır yaralı olaraq təyyarədən çıxarılıblar.

Dünən axşam qəza ilə bağlı bağlanılan zolaqda bu gün yenidən uçuşlara başlanılıb.

