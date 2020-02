Tailandda bir gözlü və böyük dodaqlı küçük doğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki ,sahibləri məşhur "Minyonlar" filminin təkgözlü qəhrəmanının şərəfinə küçüyə Kevin adını veriblər.

Baytarlar küçüyün fiziki baxımdan tam sağlam olduğunu qeyd edirlər.

Sahibləri Kevini saxlamaq istəyirlər. Onların fikrincə, qeyri-adi it onlara uğur gətirəcək.(oxu.az)

