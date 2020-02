Tramp impiçmentlə əlaqədar açıqlama verəcək

Donald Tramp Senatda impiçment proseduru üzrə bəraət qazanması barədə fevralın 6-sı açıqlama verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

D.Tramp impiçment prosesində qələbəsi ilə bağlı bəyanatı yerli vaxtla saat 12:00-də verəcəyini bildirib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Konqresinin Senatı ölkə prezidenti Donald Trampa impiçment proseduru çərçivəsində ittihamın hər iki bəndi üzrə bəraət qazandırıb.

İlk maddənin lehinə 48, əlehinə - 52 senator, ikinci maddənin lehinə 47, əlehinə isə 53 senator səs verib.

Beləliklə, impiçment prosesi başa çatıb.(trend)

