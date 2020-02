Atası Nərminin yeni şəkillərini paylaşdı - FOTOLAR

Qətlə yetirilərək yandırılan Nərmin Quliyevanın yeni fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəkilləri Nərmin Quliyevanın atası Şərif Quliyev özünün "Whatsapp" statusunda paylaşıb.

Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini N.Quliyeva ötən il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyiti yanvarın 6-da yandırılmış halda tapılıb.

Rəsmi məlumata görə, yanvarın 10-da hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini, işləməyən, 1973-cü il təvəllüdlü İ.Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. O, müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib.

