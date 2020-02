"Lider radio"nun keçmiş əməkdaşı DJ Emil vəfat edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə radionun aparıcısı, tanınmış bəstəkar-müğənni Murad Arif məlumat verib.

Keçmiş radio əməkdaşının hansı şəraitdə və nə səbəbdən vəfat etməsi barədə məlumat verilməyib.

