Koronavirusla mübarizə aparan tibb bacılarının dəhşətli görüntüsü yayıldı - FOTO

Çinin Milli Səhiyyə Komissiyasının açıqlamasına görə, ölkə daxilində sürətlə artan koronavirus (2019-nCoV) epidemiyası səbəbiylə ölənlərin sayı 564 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki ,Koronavirus səbəbindən gecə-gündüz dayanmadan işləyən Çin tibb bacılarının dəhşətli görüntüləri yayılıb.Görüntülər yorğun düşən Çin tibb bacılarının fədakarlığını və səylərini nümayiş etdirib. Onların həftələrdir gecə-gündüz işləmələri səbəbindən üzlərində yaralar meydana gəlib.

Ölkədə virusa yoluxanların sayı 28 min 18 nəfərə çatıb ki, bunlardan da 3 min 859 nəfərin vəziyyəti ciddidir. Nəzarət altına alınanların sayı 186 min 354 nəfərə çatıb. 1153 nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb.

