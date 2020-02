Binəqədinin qəsəbədaxili yolları nə vaxt düzələcək? - VİDEO

Binəqədidə bərbad yol: " İcra maraqlanmır...Millət vəkili olmaq istəyənlər gəlib əlimizi öpməsinlər yolumuzu düzəltsinlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, Binəqədi rayonunun mədən 1-korpus 15 adlanan ərazisində sakinlər uzun illərdir bərbad vəziyyətdə olan yolda əziyyət çəkirlər. Minlərlə ailənin yaşadığı paytaxtın mərkəzi hissəsindən o, qədər də uzaq olmayan bu yol ilk baxışdan gölməçəni xatırladır.

Ərazidə yaşayan sakinlərin uzun müddət məsul qurumlara etdiyi həm yazılı həm də şifahi şəkildə etdikləri çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq, necə deyərlər özləri deyib özləri də eşidiblər.

Sakinlərdən biri vəziyyəti belə şərh edir:

"Yol tapıb evdən çıxa bilmirik. İcra hakimiyyətinə gedirik bizi görüb arxa qapıdan qaçır. Bir neçə gün əvvəl millət vəkili seçilmək istəyən bir şəxs gəlib bizə deyir ki, mənə səs verin yolu düzəldəcəm... İndi neyniyək düşək bir-bir kimə gəldi səs verək ki, yolumuz düzəlsin?".

Uzun illər Sakinlərin müraciətlərinə laqeyd yanaşan rayon icra hakimiyyəti təssüflər olsun ki, problemlə bağlı müsahibə verməyə də laqeyd yanaşdı. Belə ki, İcra Hakmiyyətinin ictimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Kənan Kərimov problemlə bağlı açıqlama verməklə bağlı sualımıza cavab olaraq bildirdi ki, icra nümayəndələri olaraq mikrafon qarşısına keçib sizə müsahibə verməyə borclu deyilik. Əgər istəsəz yalnız telefonla sizə məlumat verə bilərik. Müsahibə verməkdən imtina edən icra nümayəndəsi daha sonra telefon vasitəsi ilə bizə cavab yollayaraq bildirdi ki, sözügedən yolun təmir edilməsi rayon icra hakimiyyətinin yox Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin işidir.

İcra nümayəndəsinin sözlərindən isə o aydın oldu ki, sözügedən yol təmsil etdiyi qrum üçün maraqlı deyil. Əks halda uzun illər ərzində sakinlərin bu qədərmüraciətlər qulaq ardına vurulmazdı.

Sonda isə gələk icra nümayəndəsinin səsləndirdiyi fikrə.

Bəli ölkə yollarının yenidən qrulması və təmiri işləri ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyi cavabdehlik daşıyır. Amma söhbət əsas yollardan gedir. Sözügedən qurumdan elə bir neçə gün əvvəl açıqlamada bildirildi ki, qəsəbə daxili yollar və küçələr Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) balansında deyil. Həmin yolların nə üçün bərbad vəziyyətdə olması, təmir olunmaması sırf yerli icra strukturlarına aid məsələdir.

