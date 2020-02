Aynişan əsəbiləşdi: "Camaatı iyrəndirməyin"

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 1-də Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın dəbdəbəli toy mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fitness məşqçisi Kənan Əliyevlə ailə həyatı quran Aynişanın toy məclisindən görüntülər son günlər sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə edilən mövzulardandır. Aynişan son günlər haqqında çox paylaşım edilməsinə etiraz edib.

"Hər addımımızı paylaşıb, camaatı iyrəndirməyin", – deyə Aynişan sosial şəbəkədə qeyd edib.

Qeyd edək ki, cütlüyün oğlan toyu fevralın 8-də Ağcabədi rayonunda keçiriləcək. Buna səbəb isə K.Əliyevin qohumlarının və ailə yaxınlarının Ağcabədidə yaşamasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.