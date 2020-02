"Lider"in aparıcısının ölüm səbəbi bilindi.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Emilin iş yoldaşı ilə bildirib ki, Emil 3 gündür ki, Mərkəzi Klinik xəstəxanaya yerləşdirilib:

"Emil xeyli vaxt imiş ki, qrip xəstəliyinə yoluxubmuş . 4 gün əvvəl isə ağır qızdırma, titrətmə ilə komaya düşüb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Müayinə zamanı onun daxili orqanlarının funksiyalarını itirdiyi vəziyyətinin kritik olduğu məlum olub və dünən tanınmış aparıcı vəfat edib".

