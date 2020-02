Ev tikdikləri yer məzarlıq çıxdı: - 42 skelet tapıldı / FOTOLAR

İngiltərənin Milton Keyns bölgəsində, ev tikintisi üçün ayrılan sahədən onlarla skeletin olduğu qəbirlər tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, skeletlər 17-ci əsrə aiddir.

İngiltərənin cənub-şərqindəki Milton Keynes şəhərində, keçən dekabr ayında tapılan skeletlər çox dərin olmayan məzarlardan çıxarılıb.

Rayon Şurasının üzvü Robin Stacburi, skeletlərin bağlanmasının səbəbi olaraq skeletlərin edam olunan məhkumlara aid olduğunu iddia etdi.

Stacburi söyləyib ki, tapılan skeletlər 17 əsrdə Anglo-Sakson dövrünə aid vətəndaş müharibəsi zamanına aiddir.

Tapılan skeletləri Milton Keynes şəhərinin tarixi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

