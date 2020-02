Milli Məclisə seçkilər səbəbindən Azərbaycan çempionatının oyunları təxirə salınıb

Kişi basketbolçular arasında Azərbaycan Superliqasının XVI turu təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Basketbol Federasiyasından (ABF) apasport.az saytının verilən məlumata görə, buna fevralın 9-da Milli Məclisə keçiriləcək seçkilər səbəb olub.

Fevralın 7-də və 8-də keçirilməli olan görüşləri qəbul edən Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub. Buna görə də arenada oyunların keçirilməsi mümkün olmayacaq.

Bunu nəzərə alan ABF görüşləri qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınsın. Turun nə vaxt keçiriləcəyi bu günlərdə açıqlanacaq.

Qeyd edək ki, futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında da eyni hal yaşanmışdı. Lakin PFL görüşləri bir gün önə çəkmişdi.(ApaSport )

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.