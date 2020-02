Müəllimlərin sertifikatlaşmasına dair qaydalar hökumətə təqdim edildi

"Təhsil Nazirliyi müəllimlərin sertifikatlaşmasına dair qaydaları hazırlayaraq hökumətə təqdim edib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva deyib. Onun sözlərinə görə, hökumət qaydaları təsdiq etdikdən sonra cəmiyyətdə bununla bağlı geniş maarifləndirmə işləri aparılacaq.

Sertifikatlaşdırmadan keçə bilməyən müəllimlərin sonrakı aqibəti məsələsinə gəldikdə isə nazir müavini qeyd edib ki, qaydalar təsdiqlənməmiş bu barədə danışmaq tezdir.

