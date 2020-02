Yaponiyada 24 nəfər koronavirusa yoluxub

Honkonqda Çinin Hubey əyalətinin Uhan şəhərində yayılan koronovirusun indiyədək aşkar edilməmiş növünə yoluxanların sayı 24 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “South China Morning Post” səhiyyə xidmətlərinə istinadən məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, virusa yoluxan sonuncu şəxs həyat yoldaşı ilə bu yaxınlarda Tokyoda səfərdə olublar.



Bununla yanaşı, həkimlər virusun bir neçə halının birbaşa şəhər daxilində baş verdiyini və virusun yayılmasının daha geniş ərazini əhatə edəcəklərindən narahat olduqlarını qeyd ediblər.

