Məktəblilərin geyimləri ilə bağlı təkliflər təhlil edilir

"Məktəbli formalarının eskizlərinin təsdiqi ilə bağlı müzakirəyə çıxartdığımız formalar ictimaiyyət tərəfindən çox geniş müzakirəyə əsas verib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva deyib. O qeyd edib ki, bu da təsadüf ki, çünki bu, 1 milyon 600 min şagirdin və onların valideynlərinin maraq dairəsini əhatə edir:

"Hazırda bizə qəbul olan təklifləri təhlil edirik. İctimaiyyətdən gələn maraqlı, səmərəli təkliflər eskizlərin təsdiq olunması üçün bizim tərəfdən ümumi eskiz nümunələrinə əlavə olunacaq".

