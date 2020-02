Bakıda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovla NATO Müttəfiq Qüvvələrinin Avropadakı Ali Komandanı Tod Volters arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb.



Xəbər yenilənəcək...

