Gəncədə 13 yaşlı uşaq dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az-ın apa-ya istinadən məlumatına görə, hadisə şəhərin Məhsəti Gəncəvi qəsəbəsində qeydə alınıb.

2007-ci il təvəllüdlü Əkbərov Xəyal Rövşən oğlu zəhərlənmə əlaməti ilə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəyə lazımi tibbi yardım göstərilib, ancaq həkimlərin yardımlarına baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

