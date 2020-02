Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan 17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması yoldaşlıq oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tacikistanın müvafiq yaş qrupuna aid komandası ilə qarşılaşma heç-heçə başa çatıb - 1:1. Yığmamızın heyətində Nicat Quliyev fərqlənib.



Qeyd edək ki, U-17 növbəti oyununu fevralın 10-da Danimarkanın "Hellerup" klubuna qarşı keçirəcək.

