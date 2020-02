Tələbələrin köçürülməsi üçün elektron sənəd qəbulu bu gün başa çatır.

Metbuat.az xəbər verir ki,Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə, prosesə fevralın 1-dən start verilib.

Tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi, yaxud bir ixtisasdan digərinə dəyişdirilməsi, eləcə də ölkəmizdə yerləşən orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin, magistratura səviyyəsində təhsilalanların köçürülməsi transfer.edu.az portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.