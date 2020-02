İspaniya kubokunda 1/4 final mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyunda "Barselona" "Atletik"in (Bilbao) qonağı olub və 0:1 hesabı ilə uduzub.

"Atletik" - "Barselona" - 1:0

Qol: Uilyams, 90+3

Bu qələbə ilə Bilbao təmsilçisi növbəti mərhələyə yüksəlib. Bundan əvvəl "Qranada", "Mirandes" və "Real Sosyedad" yarımfinala adını yazdırmışdı.

