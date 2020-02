Virusa yoluxanlar niyə çırpınaraq anidən ölür? - Türk alim açıqladı

Dünya Səhiyyə Təşkilatının Türkiyə koordinatoru İrşad Əli Şaik "Koronavirus və Qlobal təsirləri" mövzusunda keçirilən konfransda çıxış edərkən virusa yoluxan insanların niyə çırpınaraq öldüklərinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az "Haberler.com"a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, buna səbəb ciyərlərə maye yığılmasıdır:

"İnsanların ciyərlərinə maye yığılınca ciyərlər şişməyə başlayır və nəticədə nəfər ala bilmirlər, buna görə də anidən yerə yıxılaraq ölürlər".

Eyni zamanda o bildirib ki, bu virus yeni olduğu üçün insan orqanizmi virusa fərqli reaksiyalar verə bilir. Onu zamanında təsbit edə bilmədiyimiz üçün də ani ölümlə nəticələnir.

