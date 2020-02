14 yaşında doğuş etdi, zibil qutusuna atdı - FOTO / VİDEO

Türkiyənin Ədirnə şəhərinin Keşan mahalında, zibil konteynerində, çantanın içərisində yeni doğulmuş körpə qız uşağı tapıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis axtarış zamanı körpənin anasının 14 yaşındakı bir qız olduğunu təyin etdi. Evdə doğuş edən 14 yaşlı qız, körpəsini zibil qutusunun içərisinə atandan sonra sakinlər, son anda kiçik körpəni donmaqdan xilas ediblər.

Keşan ərazi polisi, ananın evdə doğduğunu təyin edib.Ana və uşağ müayinə üçün təcili yardımla Keşan Dövlət Xəstəxanasına aparılıb.

Polis, 14 yaşlı qıza təcavüz faktının olmasını istisna etməyib.Hal-hazırda uşağın atasının tapılması istiqamətində işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.