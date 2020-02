Astarada “Gələcəyin birinciləri” oyununun qalibləri müəyyənləşdi - FOTOLAR

Astara şəhərindəki Gənclər Evində Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 2019-cu ildə 13-cü qrant müsabiqəsinin qalibi, Lənkəran rayonunun Şilavar kənd sakini Famil Məmmədovun “Gələcəyin birinciləri” intellektual oyunu layihəsi çərçivəsində Astara rayon turu keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bilik yarışında rayonun ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri və könüllü gənclərdən ibarət 9 komanda qələbə uğrunda mübarizə aparıb.

Yarışın yekun nəticələrinə əsasən “Azərlight” komandası (Astara şəhər 1 saylı tam orta məktəb) birinci, “Gələcəyin ümidləri” komandası (Könüllü gənclər) ikinci və “Dəniz” komandası (Şahağac kənd 2 nömrəli tam orta məktəb) üçüncü yerlərə layiq görülüb.

Qaliblərə Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun diplomları təqdim olunub.

