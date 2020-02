ABŞ-da universitetlər arasında keçirilən basketbol liqasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az "abcnews.com"a istinadən xəbər verir ki, "Alabama State" və "Texas Southern" qadın basketbol komandalarının oyununun sonunda iki komandanın oyunçuları arasında əlbəyaxa dava başlayıb. Yerli media davanın ahnsı səbəblə başladığının bilinmədiyini yazıb.

Qeyd edək ki, matçı "Texas Southern" 81-54 hesabı ilə qazanıb.

