Naz Mila çılpaq foto paylaşdı, "Ərin haradadır?" rəyinə belə cavab verdi: "Evinə bax, görəcəksən..." - FOTO

Türkiyədə populyar teleaparıcı və aktrisa Zühal Topalın "Evleneceksen Gel" evlilik proqramına qatılandan sonra məşhurlaşan, indisə yarıçılpaq və çılpaq fotoları, qalmaqallı açıqlamaları və açıq-saçıq həyat tərzi ilə tanınan azərbaycanlı Naz Mila yenə gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə o, instaqramda açıq saçıq bir fotosunu paylaşaraq "Sinəniz estetik mi? Mənimki ki təbbidir" deyə paylaşım edib.

Paylaşımdan həmən sonra izləyicilərin şərh atəşinə tutulan Nazmilaya "Ərin hanı,yoxsa boşandınmı?" "Belə şəkilləri çəkməkdə məqsədin nədir?" kimi şərhlər yazılıb. Naz Mila rəy yazanlardan birinə söyüşlə cavab yazıb və kobud ifadələr işlədib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə ailə həyatı quran Naz Milanın evliliyi bir necə ay çəkmışdi

