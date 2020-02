Qətlə yetirilən beş uşaq anası Gülnazı DƏFN EDƏN TAPILMIR

Rusiyanın Ufa şəhərində qətlə yetirilmiş 31 yaşlı çoxuşaqlı ana Gülnaz İ. kimsəsizlər məzarlığında dəfn edilə bilər.

Metbuat.az "oxu.az"-a istinadən xəbər verir ki, qətli törədən şəxs Gülnazın birinci həyat yoldaşıdır. Belə ki, qadın birinci nikahdan dünyaya gətirdiyi iki uşağını görmək məqsədilə ayrıldığı şəxsin evinə yollanıb. Bu zaman tərəflər arasında mübahisə düşüb və içkinin təsiri altında olan kişi qadını bıçaqla qətlə yetirib.

Polis cinayəti törədən şəxsi saxlayıb. Qətlə yetirilən qadının cəsədi şəhərin morquna yerləşdirilib. Məlum olub ki, qadın ikinci nikahdan dünyaya gətirdiyi üç uşağın atasından da ayrılıb.

