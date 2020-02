​Namiq Məna ölümdən döndü: "Yeməyimə mismar atmışdılar” / VİDEO

ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin qonağı növbəti meyxanaçı Namiq Məna olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, meyxanaçı ölümdən son anda dönməsindən və onu ölümcül hala salan hadisədən danışıb:

“1991-1992- cı illərdə sənətdə iri addımlarla gedirdim. O vaxt yeməyimə balaca mismar atmışdılar və boğazımda qalmışdı. Amma idmanla məşğul olurdum deyə hiss etmirdim xəstəliyim, dərdim nədir. 3 ilə yaxın o mismar mənim boğazımda qaldı. Artıq həyatdan köçməyimə 10-15 gün qalmışdı. Elə məsələr var ki, onu sözlə ifadə etmək çətindir. 3 il ərzindı böyük çətinliklərlə rastlaşdım. Təsəvvür edin ki, dərdini biləsən nədir, onu müalicə edəsən. Dərdim bilmirdim nədir?! Boğazım sancanda elə bilirdim ki, el şənliyində çox iştirak etdiyim üçündür. Zaman keçdikcə təzyiq verdi , çox arıqlatdı və yatağa yıxdı. Zəngəzur mahalında ağır ocaqlarımız var. MirSədi, MirMəhəmmədbaba ocağı. Onların xidmətçiləri olan Şəkil xala, ruhu sağ olsun, əlini boğazıma atdı və dedi ki, mismar yeyirsən? Əlini biləyimə kimi boğazıma saldı və çıxaranda gördüm ki, balaca mismardır. Sağaldım və beynimə qan işlədi. O insanın kim olduğunu bilirəm və Allah onu cəzalandırdı. Ciddi xəstəlik tapdı və ona yaşamaq demək olarsa, canı ilə əlləşir. 22 yaşımda bu hadisə başıma gəldi”.

