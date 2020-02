Neft-qaz sektoruna son beş ildə 36 mlrd. manata yaxın vəsait yönəldilib

Ötən beş il ərzində (2015-2019-cu illərdə) Azərbaycanın neft-qaz sektoruna 35 665,1 mln. manat həcmində vəsait yönəldilib.

Metbuat.az xəbər ki, Dövlət Statistika Komitəsinin göstəriciləri əsasında apardığı hesablamalara görə, 2015-ci ildən 2019-cu ilədək ölkədə neft-qaz sektoruna yönəldilən vəsaitin həcmi 23,3% azalıb.

Hesablamalara əsasən, hesabat dövrü respublikada ölkədə neft-qaz sektoruna yönəldilən vəsaitin üzrə ən yüksək göstərici (8 617,4 mln. manat) 2016-cı ildə, ən aşağı göstərici isə (5 489,5 mln. manat) 2019-cu ildə qeydə alınıb.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.