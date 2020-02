"Balamı daşa həkk elədim" - Nərminin məzarı hazırlandı / VİDEO

Tovuzun Dondar Quşçu kəndində öldürülüb yandırılan Nərmin Quliyevanın məzarının üstü götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Nərminin atası Şərif Quliyev "News24.az"-a məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə Nərminin 40 mərasimi olacaq. Və ailə həmin günədək qəbir daşının qoyulmasına çalışıb:

“İstəyirdik 40 mərasiminə qədər Nərminin qəbri götürülsün. Nəhayət, düzəldi. Canım yana-yana balamı daşa həkk elədim. Üstünə gül qoyduq, dua oxuduq. Bu, bizim onun üçün edə biləcəyimiz son şeydir. Bir də qatilinin cəzalandığını görsəm, bəlkə ürəyim bir az soyuyar”.

