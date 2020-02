2019-cu ildə Rusiyada spirtli içki zəhərlənməsindən 6400 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TASS”-a Milli Alkoqol Siyasətinin İnkişafı Mərkəzinin rəhbəri Pavel Şapkin məlumat verib.



O bildirib ki, 1852 nəfər alkoqollu içkilərlə qəbul edilən digər qida vasitələrinin təsiri nəticəsində zəhərlənmədən ölüb: “2019-cu ilin nəticələrinə əsasən, Moskvada təsadüfi alkoqol zəhərlənməsindən 105 nəfər, Sankt-Peterburqda isə 110 nəfər həyatını itirib”.



