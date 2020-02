Çində yayılmağa başlayan koronavirusun təsbit edildiyi şəxslərin karantinə alınması davam etdirilir.

Metbuat.az "sondakika.com"a istinadən xəbər verir ki, çinli bir qadının məcburi şəkildə karantinə alındığı görüntülər sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

Diqqət çəkən görüntülərdə qadının müalicə üçün karantinə alınması qeyd edilib. Onun məcburi şəkildə qəfəsə salındığı görülür.Video ərazidəki evlərdən birindən telefonla qeydə alınıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

