Seçkilərdə heç kimin haqqının pozulmasından söhbət gedə bilməz – Məzahir Pənahovdan AÇIQLAMA

Seçkilərdə heç kimin haqqının pozulmasından söhbət gedə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bu gün keçirilən iclasında deyib.

O qeyd edib ki, bütün seçki subyektlərinin hüquqlarını qorumaq MSK-nın borcudur: “Bütün xoşagəlməz hallarla bağlı MSK-ya müraciət etmək lazımdır. Bəziləri qəsdən xoşagəlməz hallar törətməyə çalışır və onların da məqsədləri aydındır. Buna görə də vətəndaşlar ilk növbədə dairə seçki komisiyalarına müraciət etməlidirlər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.