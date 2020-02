İngiltərə Premyer Liqasında yanvar ayının ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti"nin hücumçusu Serxio Aquero ötən ayın ən yaxşısı seçilib.



Argentinalı futbolçu karyerasında 7-ci dəfə bu mükafata sahib çıxıb. Daha öncə Stiven Cerrardla ("Liverpul"), Harri Keyn ("Tottenhem") 6 dəfə bu ayın oyunçusu seçilmişdilər. 31 yaşlı futbolçu bu göstəricidə rekorda sahib olub.

Qeyd edək ki, Aquero ötən ay 3 oyuna 6 qol vurub.(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.