Azərbaycanda da görünən bu buludların sirri nədir? - Əhali qorxu içində / VİDEO

Rusiynın İrkutsk şəhərində halqa formasında qeyri-adi buludlar peyda olub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nədənsə daha çox ingilisdilli seqmentdə yayılıb. Şəhər sakinləri bunun nə ilə bağlı olduğunu bilmədiklərindən qorxuya düşüblər.

İrkutsk Dövlət Universitetinin rəsədxana direktoru Sergey Yazev görünən izləri təyyarə və ya dron izinə bənzədib. Lakin Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrindən bu məsələnin onlarla əlaqəsi olmadığı bildirilib.

Qeyd edək ki, oxşar görüntülər Azərbaycanda da qeydə alınıb. 5-6 il öncə Kürdəmirdə çəkildiyi bildirilən videonu oxuculara təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.