Bu gün saat 17:10 radələrində Səbail rayonu ərazisində - İçərişəhərdə, İlyas Əfəndiyev küçəsində güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlyas Əfəndiyev küçəsi 10 ünvanındakı mənzildə qaz sızmasından güclü partlayış qeydə alınıb. Nəticədə, 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları, xilasetmə qüvvələri və polislər cəlb edilib.

Əlavə məlumat veriləcək.(Publika.az)

