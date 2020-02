Antraktida əriyir - Materikdə temperatur yüksəlir / FOTOLAR

Argentina meteoroloqları Antarktidada müşahidə tarixinin ən yüksək temperaturunu qeydə alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antarktidanın şimalında yerləşən və Argentinaya məxsus “Esperansa” elmi-tədqiqat stansiyasında -18,3 dərəcə temperatur qeydə alınıb. Bu, müşahidənin aparılmağa başlandığı 1961- ci ildən bəri ən yüksək temperaturdur.

Bundan əvvəlki rekord 2015-ci ilin martında qeydə alınmışdı. O zaman temperatur -17,5 dərəcə təşkil etmişdi.

Qeyd olunur ki, son 50 il ərzində Antarktidanın ortalama temperaturu 3 dərəcə yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.