Bu da Əli Mirəliyevin qızı - FOTOLAR

Müğənni Əli Mirəliyev ailəsi ilə birlikdə "Zaurla Günaydın" proqramına qonaq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə sənətçinin həyat yoldaşı, qızı ilə yanaşı öz adını qoyduğu nəvəsi Əli Mirəliyev də yer alıb. Xanımı Mirəliyevlə bağlı sualları cavablandırıb. O bildirib ki, mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyeva onun bibisi qızı olub:"Çörəyin qiymətini, bazar nədir bilməmişəm. Əli hər şeyi özü edib. Ürəyitəmiz insandır. Çox yaxşı atadır. Hərdən məni əsəbiləşdirir, bağdan gedirəm şəhərə ki, sənlə qalmıram. Bir az keçən kimi zəng vurur ki, çatdın? İlhamə Quliyeva doğma bibimin qızıdır. Tükəzban xanım mənim bibimdir".

(axsam.az)

