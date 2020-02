Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) dosenti vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrasının müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Gülşən İmanova dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

